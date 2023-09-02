國民黨總統參選人侯友宜日前拋出，80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上長者取消巴氏量表，可直接申請看護移工的政見，對此，民進黨總統參選人賴清德今接受民視《新聞觀測站》專訪表示，巴氏量表已產生問題，到了不得不改的情況。

節目主持人、民視副總經理胡婉玲提問，是否同意80歲以上免巴氏量表？賴清德回應，年紀是考量的方向，另外包括身心障礙手冊者、重大傷病手冊者、罕見疾病手冊者、癌症病人，有些中風患者不符合巴氏量表，但不良於行，這些身體狀況，都應該另立新的標準，滿足服務需求，應該更完整處理這個問題。

賴清德表示，巴氏量表之所以引起民怨有兩個主因，第一，台灣社會的確有照顧服務的需求，第二，巴氏量表產生問題，已經到了不得不改的狀況，要回歸到如何解決問題，蔡英文總統任內推動社區型長照，也有開始推機構式長照服務，未來應該要再加強，所以蔡總統有長照2.0，未來他會推長照3.0，包含社區長照據點增加，機構式長照服務也會加強。

針對侯友宜提出，健康照護支出要逐年增加到GDP的8％，賴清德說，應該看要做什麼事情，提出什麼計畫及社會需求，不能什麼計畫都沒看到、政策都還沒提出，就喊一個數據，要注重的是和國人說怎麼做，這些錢花下去要達到怎麼樣的目標，因為健康不分黨派、屬於人權。

賴清德也提出，他要提一個「健康台灣」的政策，未來我們要改善台灣的工作環境、醫療人員工作環境，所以我們的醫療支出會增加，除此之外，醫療也要跨領域的合作，要跟非醫療跨領域合作。

他舉例，像是健康促進體育，還有養生，另外營養也很重要，從小教育開始，還有心理衛生、醫療復健，都要跨領域合作。