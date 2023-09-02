根據《美麗島電子報》搶先曝光2024總統大選最新追蹤民調，在三腳督的情況下，賴清德36.8％、侯友宜19.6％、柯文哲17.5％。柯文哲向下滑；而在四腳督的情況下，賴清德35.3％、侯友宜18.8％、柯文哲15.1％、郭台銘11.3％。柯文哲也是下滑，受到郭台銘嚴重的影響。

吳子嘉今(2日)在《董事長開講》網路直播節目中根據該民調再分析表示，在三腳督戰局的政黨支持度︰侯友宜拿到國民黨70.8％，柯文哲拿到國民黨13.4％，賴清德拿到國民黨1.8％。他認為侯友宜在國民黨的支持度還有20％的成長空間，因柯文哲拿到國民黨13.4％。

吳子嘉接著指出，至於四腳督的情況下，參選人的各自政黨支持度︰侯友宜拿到國民黨支持度剩68.7％，賴清德拿到民進黨87.3％。而郭台銘拿到國民黨支持度11.3％、柯文哲拿到國民黨支持度10.5％，兩個人加起來21.8％，若加上侯友宜的68.7％，就將近9成。他認為，侯友宜並沒有拿到國民黨應該有的支持度。

國民黨台北市議員徐巧芯也表示，柯文哲拿到國民黨13.4％的支持度，代表國民黨還沒整個回歸，侯友宜拿到70.8％，算很低。