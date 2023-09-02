俄羅斯於2020年在日本北部爭議領土南千島群島（日本稱北方四島）其部署的多種防空飛彈系統，東京大學一名教授，根據對衛星圖像的分析，已於本週四（31）撤離其中2島。此舉引發揣測，莫斯科可能正在重新調度其部屬在遠東地區的武器，用於投入對烏克蘭戰爭。
據《京都新聞》（Kyodo News）1日報導，東京大學講師小泉悠（Yu Koizumi）基根據美國太空技術公司Maxar Technologies Inc.提供的伊圖魯普島（日本稱擇捉島）和庫納施爾島（日本稱國後島）的衛星圖像進行了分析。他也相信之前存放在庫頁島軍事設施的老式坦克和火砲正在被送往烏克蘭的前線。
裝備有S-300V4防空飛彈系統的飛彈部隊，曾駐紮在伊圖魯普島的Kasatka灣的以及鄰近庫納施爾島住民地Yuzhno-Kurilsk附近。去年9月中旬至晚期，2個軍事據點都可見多組S-300V4防空飛彈系統、雷達和其他設備。。
小泉表示，有可能它們已重新部署到俄羅斯與烏克蘭的邊境地區，以應對烏克蘭潛在的攻擊。他還推測，在庫頁島南部的軍事設施中，大量老式坦克和榴彈砲短暫送往工廠整備後被送往烏克蘭。
他說，遠東地區的部隊也正在被派往烏克蘭。一個位於海參崴的精銳海軍步兵旅在戰鬥中遭受了損失，根據他的說法，一些伊圖魯普島和庫納施爾島的居民受到動員後陣亡。
小泉表示：「俄羅斯軍方正在部署其所有可用的武器，這是他們積極參與衝突的證據。」
伊圖魯普島和庫納施爾島是日本稱之為北方四島的有爭議島嶼中的2個，由俄羅斯管理並稱之為南千島。
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