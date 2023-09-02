TOMINAGA. SPLASH. 💦

4/4 from downtown for Keisei in the first half 🎯#FIBAWC x #WinForJapan 🇯🇵 | #AkatsukiJapan pic.twitter.com/SoB3Vro9gG — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 2, 2023

日本男籃在世界盃男籃賽真的做到了！先前分別逆轉擊敗芬蘭、委內瑞拉的日本，2日換成替補射手富永啟生爆發，不僅單場飆進6顆三分球，更拿下22分，幫助日本80比71險勝維德角，3勝2敗戰績拿下17到32名排名賽O組第1，將以亞洲球隊戰績最佳身分搶下巴黎奧運門票。

原本日本首節還一度落後8分，卻靠三分外線逐漸追上，甚至取得超前，來到次節，富永啟生、河村勇輝與霍金生等人攜手打出15比3猛攻，擴大日本領先到17分，打完上半場，日本50比37領先，富永啟生半場6投6中，含三分球4投全進，包辦16分。

打到第三節，富永啟生第5次三分出手照樣命中，接著霍金生連拿5分，日本一度取得20分大幅領先；但到末節開始，日本進攻陷入當機，竟讓維德角打出13比0，雙方差距僅剩5分，直到比賽還剩2分48秒，才靠對方技術犯規，由比江島慎罰進末節第1分。

可是場上局面仍然緊張，維德角打到讀秒階段，把比數追成71比74，幸好最後49.9秒，霍金生終於投進日本末節第1個進球(前14次出手落空)，更完成三分打，接著維德角搶投三分沒進，霍金生最後20秒投進決定勝負的三分球，確定日本的勝利。

除了富永啟生，日本歸化中鋒霍金生也拿29分、7籃板，其中包含讀秒階段的關鍵6分，世界盃遭遇芬蘭一戰成名的河村勇輝，拿下14分、8助攻，反而是效力NBA鳳凰城太陽的渡邊雄太，只有5分、10籃板表現。