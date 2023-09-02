韋禮安今為KKBOX風雲榜獻唱。（羅永銘攝）

第18屆KKBOX風雲榜頒獎典禮今（2日）移師高雄巨蛋舉行，21組歌手不畏颱風來襲，卡司遍及亞洲樂壇，輪番獻唱嗨炸上萬觀眾，為4小時節目打造無冷場的視聽饗宴。韋禮安今晚卯足全力飆嗓，不僅獻唱擁YT億萬點擊的〈如果可以〉，更翻唱中、西樂壇經典組曲掀回憶殺，包括周杰倫的〈世界末日〉、陶喆〈流沙〉及TANK〈給我你的愛〉等歌；他受訪表示：「這些歌都是在我成長過程中陪著我，謝謝KKBOX讓我在高雄唱了一場大型KTV的感覺。」

他今穿連身工裝服，內搭看似膠質的黃色連帽長袖上衣登台，乍看之下像套了件黃色雨衣；受訪時韋禮安幽默搭上颱風時事，笑說：「我很注意人身安全，穿了雨衣在裡頭。」會不會熱？「團隊跟我說這件是特殊材質不會悶熱，上台前都還好，但下台後...天啊！騙人」，演出結束一身汗。

值得一提的是，與韋禮安合唱中、日版的〈如果可以的〉的日本潮流新聲Imase，挾著高人氣首次來台，特別獻唱點擊破億神曲〈NIGHT DANCER〉及抖音夯歌〈NAGISA〉，無論歌曲、名字都成網路熱搜關鍵字的imase在KKBOX風雲榜上亮眼演出，讓全場歌迷見識到這位年輕才子的舞台魅力不同凡響。