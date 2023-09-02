台北市松山區敦化北路342-1號中油松山機場站前發生一起車禍， 1輛801公車自撞安全島，造成4名乘客受傷。（翻攝畫面）

今（2）日晚間19時17分許，台北市松山區敦化北路342-1號中油松山機場站前發生一起車禍， 1輛801公車自撞安全島，造成4名乘客受傷及4米高路樹傾斜，4名傷病患（3女1男）意識皆清醒，送往長庚醫院，車禍原因還有待調查釐清。