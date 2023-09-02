2023桃園客家義民祭挑擔踩街大遊行今日下午盛大登場，由桃園市政府團隊帶領今年的輪值里洽溪里及在地鄉親踩街遶境，從新勢公園集結後出發到平鎮褒忠祠進行義民爺祭典。今年參與盛況空前，30多個隊伍，人數將近700人，精彩熱鬧的表演及裝扮，吸引沿途民眾目光。

行政院副院長鄭文燦出席表示，義民祭就與客家山歌一樣，是台灣無形文化資產，平鎮褒忠祠建廟至今232年，紀念保護鄉土而壯烈犧牲的先民，盼讓象徵客家人硬頸的忠義精神永流傳。

今年桃園客家義民祭為吸引更多年齡層參與，結合幼兒園、學校及學生社團等，規畫親子、幼兒、青少年、大專校院參與「說義民‧畫義民」、創意祭祀豬創作及挑擔踩街活動，盼藉參與民眾年輕化，加強跨世代及跨族群參與，落實客語向下扎根。

桃園客家義民祭的祭祀大典由貴賓一同獻上祭品，向義民爺表達崇高的敬意，並邀請景勝戲劇團帶來客家經典大戲白蛇傳盜仙草，劇中加入客家戲曲九腔十八調的曲調，以精采演技及故事內容，讓觀賞的民眾感受客家戲曲之美。

9月2日起連續3天的活動精彩豐富，3日有藝文展演、客家文化創意體驗，4日規畫義民祭交接晚會將頒發「說義民‧畫義民」、「挑擔踩街」比賽優勝，並邀請多位藝人演唱，邀請民眾踴躍參與。活動詳情可至活動官網（https：／／2023taoyuan-hakka-yimin.tw／）或臉書專頁查詢。