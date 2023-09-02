休兵1天後中華隊2日在U18世界盃青棒賽繼續出賽，晚間進行「台韓大戰」，中華隊在先發投手林維恩5.1局、失1分好投帶領，以6比1擊敗強敵韓國隊，在預賽拿下2連勝。

林維恩開局就被韓國隊開路先鋒朴是炫敲安，右外野手林佳緯接球又發生失誤，再被第3棒呂東健敲安先掉1分，不過接下來他就沒再讓韓國隊從他手上攻下任何分數，在6局上雖然1出局被攻佔二三壘，但接手的林鉑濬成功化解危機。

林維恩78球投5.1局，投出6次三振、1保送，被敲6支安打、失1分，接手的林鉑濬1.2局無失分，兩人聯手壓制韓國隊打線。

落後1分的中華隊在1局下立刻展開反攻，開路先鋒許庭綸靠著右外野手失誤上壘再發動盜壘攻佔得點圈，王念好適時安打追平。3局下攻勢再起，1出局後靠著觸身球、四壞球保送上壘，代打的邱鑫敲安打回超前分，李勛傑、黃天賜也都敲安，助隊擴大領先，終場就以5分差勝出。