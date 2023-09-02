台北1名男子阿佑（化名）和桃園的表姊2人去年6月24日晚間22時許，到北市信義區的一間酒吧消費到隔日凌晨2點多，返回松山區住處後與表姊在房間內聊天，吸含大麻的電子菸，表姊因頭昏躺在床上休息，卻遭阿佑強吻及強制猥褻，經表姊強烈反抗後才罷手。法院依強制猥褻罪，判6月徒刑，可易科罰金。緩刑2年，緩刑期內付保護管束。可上訴。

判決書指出，阿佑和桃園的表姊，2022年6月24日晚間22時許，2人到信義區「安慰劑」酒吧飲酒，翌（25）日凌晨2時許，一同返回阿佑松山區住家，並在阿佑房間內聊天，一起施用含大麻成分之電子菸。

表姊在施用電子菸後，感覺頭昏然躺在床上，阿佑竟上前親吻表姊嘴唇，表姊驚覺大喊「不可以」並起身，卻遭阿佑推倒床上，並企圖襲胸，還拉表姊手摸自己生殖器，並用腳抵住表姊下體，經表姊不斷的掙扎後才罷手，表姊憤而到阿佑母親房間嘔吐，隨後就寢，隔天起床傳訊給母親「媽，我想妳了」、「我發生了一些事，內心有點崩塌」然後返回桃園住家。

法官審酌，被告對告訴人性自主決定權未予尊重，自應受一定程度之刑事非難。惟念被告坦認犯行，並與告訴人達成和解賠償損害，足見被告已有悔意，兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、對告訴人造成之危害程度。依強制猥褻罪，判刑6月，可易科罰金。緩刑2年，緩刑期內付保護管束。可上訴。

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