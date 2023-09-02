民進黨總統參選人賴清德今接受民視《新聞觀測站》專訪，主持人、民視副總經理胡婉玲提到，常聽到慣性抹黑「票投民進黨，青年上戰場」，這樣的傳聞，在民間多少在發酵，面對這個情形怎麼辦？對此，賴清德表示，希望國人能知道，這是共產黨的宣傳，再加上在野黨或是台灣的協力者，互相呼應，那這當然不是事實。

賴清德指出，他特別跟國人報告，中國大陸領導人習近平已經定義過了，習近平在2019年元旦，他發表的習五點，他已經講得很清楚了，九二共識就是一個中國原則，就是一國兩制，他講得很清楚，在這種狀況之下，你跟國人說接受九二共識，就有辦法獲得和平，他覺得這個不是事實。

賴清德表示，中國大陸當然不希望守護台灣的政黨當選，所以他用戰爭的方式，來影響人民的意志，所以他之前也講過，其實中國大陸不必要，用這種手段影響台灣的選舉。

他強調，台灣是民主國家，他應該尊重台灣人民，在自由意志下選出自己的總統，大家也再想想看，如果這場選舉，是受到中國大陸跟在地協力者，用戰爭的威脅來影響選舉的結果，那以後台灣的總統，中國大陸可以選擇誰當、哪個候選人當總統，那台灣民主不是蕩然無存嗎？

針對之前曾提到，如果真的有機會跟習近平吃飯，他希望就像招待「好朋友」吃個蝦仁飯再加一杯全糖的珍珠奶茶，對此，賴清德表示，是中國大陸關起的大門，關門的不在台灣這一方面。

賴清德說，蔡英文總統第一任，他的四個原則就是，承諾不變，不管是李登輝、陳水扁或馬英九，對中國大陸的承諾，蔡英文政府不會改變，承諾不變，台灣社會對中國大陸的善意，也不會改變，但不會在壓力下屈服，也不會走回對抗的老路。

賴清德指出，第二任他當選那天晚上，蔡英文開國際記者會，他就站在她旁邊，很注意她要講什麼話，她講了四個原則，也是兩岸互動的四個原則，就是「和平對等、民主對話」，8個字而已。

賴清德表示，國際社會也認為，目前兩岸情勢是升高，問題不在台灣是在中國大陸；他說，如果他當選，兩岸的交流也許是一個機會，因為過去陳水扁總統，希望釋出善意，但中國大陸給予的評語就是，「聽其言觀其行」。

賴清德說，蔡總統也釋出很大的善意，那中國大陸給他的評語是，「考卷沒有答」，中國大陸是真的要繼續這樣下去嗎？對他沒有好處，因為現在中國大陸有很多問題。

賴清德指出，其實中國大陸應該要感謝台灣人民，因為中國大陸經濟這二、三十年來，是突飛猛進，最大的外資來自台灣人數最多，我們一、兩百萬人，在中國大陸，帶給他資金，除了人才資金科技還有專業，台灣對中國大陸非常善意的。

賴清德舉例，這次河北淹水，不只總統和他表達關心以外，台灣人民也出錢出力，所以如果中國大陸在他當選之後，可以理解到，其實兩岸不必如此下去，台灣是可以幫助中國大陸的人。

他也認為，一個繁榮的台灣，有助於一個進步的中國大陸，一個穩定的中國大陸，有助於一個安全的台灣，所以只要對等尊嚴，台灣是很樂意跟中國大陸交流合作，增進兩岸人民的福祉，但是如果硬要逼台灣放棄主權，他才願意交流，那這個是強人所難，如果他當選之後，他希望他們能夠理解到這一點，特別是理解到台灣的善意。