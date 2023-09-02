影帝梁朝偉今（2日）獲頒第80屆威尼斯影展終身成就獎，該獎項由導演李安頒發。2人曾合作電影《色戒》，該片當年也拿下金獅獎，此次獎項由李安交至梁朝偉手上，別具意義。梁朝偉在稍早記者會上打趣：「這是巨大的榮耀，從1989年的《悲情城市》開始，就很希望可以獲得金獅獎，這次我終於可以佔為己有啦！」

導演李安致詞時表示，梁朝偉獲得的獎項和榮譽，都實至名歸。「因為任何一部電影，都可以因為他的出現而獲得到提升，從我個人的經驗來看，他是身為一位導演的夢想，他的眼睛裡有一種能震動人心的感覺。」李安形容，梁朝偉一個眼神能說的話，比許多演員一段完整的獨白還要多，「這是一個可以透過他吸引你去夢想和想像的靈魂。」

梁朝偉近年以不同類型的作品與觀眾見面，漫威電影《尚氣與十環傳奇》、韓國女團NewJeans的MV，接下來還會與匈牙利導演恩伊達伊爾蒂蔻合作電影《靜友》（暫譯）。接下來還有什麼規劃嗎？梁朝偉笑答：「我不規劃未來，命運自有打算，許多事情註定會發生」、「我跟著我的心走，畢竟我們無法為未知安排計畫。」而為了拍片各國飛的他，坦言表示：「不管到哪裡拍片，我感覺沒什麼差別，不管是在中國、韓國、好萊塢，我真的不為未來做打算，有趣的事情會發生，就讓它發生。」