國民黨總統參選人侯友宜近期祭長照政見，主張80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上長者廢除巴氏量表，獲廣泛好評，行政院也火速跟進，遭酸是在「截胡政策」。國民黨立委參選人、新北市議員葉元之表示，民進黨不只跟進巴氏量表一項政策而已，包括先前侯提出開放陸客來台，陸委會也是當天就開記者會跟進但沒有後續，對待公民團體也是這樣，也是因為還路於民、居住正義遊行才推出相關政策跟法案，「只有選舉那一年有政策、會做事，選舉選一年、選上爽四年，這就是民進黨。」

葉元之今在政論節目《新聞大白話》表示，民進黨拿香跟拜、選舉到了才做事，也不只巴氏量表，這次是因為侯友宜提出來廢除巴氏量表，獲得廣大共鳴，民進黨怕會對選票有影響才會趕快跟上。

葉元之點出，還有其他政策也是，侯友宜上周提出開放陸客來台、提高旅客來台數，當天下午陸委會就開記者會，說要與大陸申請2000名團客赴陸、大陸2000名團客來台，但也不知道甚麼時候會實施，只說要看對方誠意，「這就是為了選舉推出來的政策」，且旅行社聽到也翻臉，幾百間旅行社都在做陸客團，要怎麼分配2000名陸客。

葉元之也酸說，民進黨政府只是因為侯友宜提出政見，就要急就章的提出相同政策做抵銷；除了侯的政見以外，民進黨對待公民運動也是這樣，有公民團體發起「還路於民」，行政院馬上就通過道路安全交通基本法，沒舉辦遊行，這法案也不會出來，更早之前還有館長舉辦的居住正義遊行，賴清德馬上就說要建25萬戶社會住宅、提高屯房稅，沒舉辦遊行，賴也不會有政策。

葉元之也直言，民進黨只有選舉那一年有政策、會做事，選舉選一年、選上爽四年，這就是民進黨。而《FTNN》引述知情人士報導稱，行政院長陳建仁願意拿香對拜是因為「他是梵諦岡聖騎士，心胸寬大憐憫眾生」，葉元之大酸說，就算陳建仁因為對拜政策被人嘲笑無能、丟臉，但因為陳就是聖騎士、悲天憫人，被說無能也沒關係，這情操真的很偉大，但選總統是要選會做事的人。