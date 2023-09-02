近一個月碧桂園財務壓力頻傳，拖累其港股股價表現，期內累計下跌38.62％。

華爾街見聞報導，此前，碧桂園旗下11檔境內債停牌，涉及本金合計人民幣（下同）157億元，這些債券都會在未來一年內到期。「16碧園05」是其中最大的一筆境內債，餘額39.04億元，這也是讓碧桂園內部壓力最大的一檔。按照投資者預期，「16碧園05」的展期方案是為其他債務展期探路，接下來其他債務的展期方案也會參考這個案例。

碧桂園「16碧園05」債券的展期之路並不順遂。早在8月中旬，債權人就收到碧桂園對「16碧園05」的展期方案，開始討論具體展期事宜。為了增加方案的通過率，該公司還在隨後的公告中，更新部分增信資產、增加「小額兌付」方案。

然而，部分債權人不滿意該方案，直言這比其他公司展期方案的時間還長，使得碧桂園和債權人的談判持續多日，直到9月1日晚間才順利落幕。碧桂園「16碧園05」債券展期方案最終獲得56.08％的贊成票，這筆債券將在未來三年內分期支付。

值得注意的是，碧桂園還有另一大挑戰，該公司未能如期支付8月6日到期的兩筆美元債利息，其30天寬限期即將到期。熟悉碧桂園的機構人士透露，碧桂園還在努力中，最終就看能否壓線付款。