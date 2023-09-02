羅志祥母親開心前來朝聖。（粘耿豪攝）

羅志祥和林志玲送花籃祝工藤靜香演出順利。（摘自IG）

53歲日本全能女神工藤靜香今（2日）晚在國父紀念館大會堂舉辦演唱會，暌違30年再登寶島開唱，台灣也是她今年唯一一場海外演出，吸引2000名粉絲支持，包括她老公木村拓哉鐵粉羅志祥（小豬）的母親都前來朝聖，與木村拓哉曾合作日劇《月之戀人》的林志玲，也大方送上花籃到後台，並用英文寫上「你是我們永遠的偶像」。

工藤靜香相當用心，不僅換上3套衣服，還特地帶樂團一同來台。（粘耿豪攝）

工藤靜香出道36年寶刀未老，清亮嗓音完全沒變，體力也相當好，近2小時的演出，中間幾乎沒休息，今共演唱19首歌，不論是抒情還是動感的舞台，都能完美駕馭，其中〈戀一夜〉是30年前在台開唱時曾演出的歌曲，她表示：「這次無論如何都想唱這首歌給大家聽！」

工藤靜香出道36年寶刀未老，清亮嗓音完全沒變。（粘耿豪攝）

此次演出，工藤靜香相當用心，不僅換上3套衣服，還特地帶樂團一同來台，除了用中文自我介紹喊「大家好，我是工藤靜香，好久不見」外，中間也努力用英文和粉絲互動，誠意十足。活動尾聲，她也鬆了一口氣說：「我一度很擔心颱風，能順利演出真是太好了。」向來真性情的她，最後更哽咽說「請大家注意身體健康，回家也要小心」。

工藤靜香近2小時的演出，中間幾乎沒休息。（粘耿豪攝）

工藤靜香來台秀曼妙身材。（圖／粘耿豪攝）

演出前1天抵台後，工藤靜香便專心在下塌酒店做準備，僅外帶紅燒牛肉麵、絲瓜蝦仁小籠包、糖醋排骨等美食回去享用，飯店則為了迎接她，精心送上牛軋糖馬卡龍、蛋黃酥、三明治，以及主辦準備的12年發酵檸檬替她護嗓，她除了開心分享到IG外，演唱會上也直呼「台灣好吃的東西真的很多，之後有機會想再來」。