農委會（現農業部）今年3月起啟動持續到明年6月底的專案進口雞蛋措施，遭立委質疑資本額僅50萬的1人公司「超思」卻進口8814萬顆雞蛋。農業部開記者會說明後，桃園市議員凌濤質疑，母公司是「岡山吳記蛋行」？資本額更僅有2.5萬，提出3大疑點要求農業部說明。

進口雞蛋遭議論連連，農業部說明，指超思其與國內知名蛋業者吳記蛋品有親屬關係脈絡，凌濤質疑，查證跟秦語喬有關的、且登記在南部，只有設籍高雄市、資本額僅2.5萬的「岡山吳記蛋行」。

凌濤以3大疑點質疑，他說，超思的母公司是哪一家公司？其代表人是誰？目前查證資料，跟超思有關的商業登記，就是秦語喬的另外一家登記叫做「岡山吳記蛋行」，資本額更低，僅2萬5000元。

而農委會說超思家族與日本第二大蛋品集團有貿易，又有巴西資源，幕後集團是誰？這家族又是用什麼公司名義來貿易日本雞蛋？凌偷又說，農委會宣稱超思與「吳記蛋品」有親屬關係？這位親屬是誰？是秦語喬？還是另有中間人？

凌濤質疑，農委會講了一堆故事，一下扯超思家族與日本有貿易往來、熟悉巴西，到底是真是假？開完記者會，欲蓋彌彰，通篇使用模糊的代稱，疑點重重。有沒有涉及不法？要求農業部長陳吉仲說明。