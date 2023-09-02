70歲香港資深男星曾志偉不久前才傳出到台灣動手術，怎料，最近網路上瘋傳他疑似入股緬北詐騙集團，遭到警方帶走調查，掀起軒然大波。不過，經港媒查證後確認是假消息；假消息也讓曾志偉本人發聲開嗆，自清並強調「保留求償權利」。

據陸媒《紅星新聞》昨（1日）報導，網瘋傳曾志偉入股緬北詐騙集團，還遭到警方帶走調查，但向港警相關部門查證，確認消息是假的；今（2日）曾志偉也發聲明捍衛自己的清白，更沒有被執法機構拘留的狀況，呼籲眾人不要傳播毫無根據的謠言。

其實曾志偉在8月18日驚傳來台灣住院為動脈瘤進行手術，女兒曾寶儀透過經紀人證實外，他8月24日召開記者會，親自解惑做了微創手術、在血管內加了支架，目前恢復狀況良好；據悉，曾志偉康復情形若理想，將在9月3日回香港。

曾志偉聲明全文：

近日，在公眾網路平台上廣泛傳播針對本人的謠言和虛假指控。這些指控涉及我涉嫌參與投資詐騙集團，甚至造謠我已被執法機構拘留。這些毫無根據的指控對我的個人和專業聲譽造成了嚴重的損害。

我在此嚴正聲明：我從未與這些謠言中提及的涉嫌詐騙集團進行過任何投資交易，也從未參與過任何類似活動。此外，關於我被執法機構拘留一事也完全沒有事實依據。

我保留尋求法律賠償的所有權利，以彌補因誹謗及損害我個人聲譽所造成的損失。我呼籲所有接觸到這些謠言的人士，在轉發訊息前應適當的審慎和判斷事實的真偽，以防止這些毫無根據且存在損害性的指控進一步傳播。

曾志偉

2023年9月2日