根據《美麗島電子報》曝光的2024總統大選最新追蹤民調，三腳督戰局，賴清德36.8％、侯友宜19.6％、柯文哲17.5％；至於四腳督的情況下，賴清德35.3％、侯友宜18.8％、柯文哲15.1％、郭台銘11.3％。再根據該民調對年輕人支持度進行分析，媒體人吳子嘉指出，柯文哲除了30至39歲贏賴清德4個百分點以外，其他年齡層通通輸掉；其中20至29歲，柯文哲竟輸賴清德達15.6個百分點。

該民調針對年輕人支持度進行分析，吳子嘉2日在《董事長開講》網路直播節目中表示，在三腳督的情況下︰賴清德在年輕人的支持度已經趕上柯文哲了。20至29歲，賴清德43.3％、柯文哲27.7％，柯輸賴15.6個百分點；30至39歲，賴清德26.3％、柯文哲30.3％，柯領先賴4個百分點；40至49歲，賴清德33.0％、柯文哲19.7％。也就是說，柯文哲除了30至39歲贏賴清德4個百分點以外，其他年齡層通通輸掉，尤其是年輕選票都輸了。

吳子嘉接著指出，在四腳督戰局，柯文哲全面性輸給賴清德，落後最大的是20至29歲，柯文哲以23.4％落後賴清德的38.2％，輸了約14.8％；30至39歲年齡層，賴清德26.5％、柯文哲25.4％，柯只落後1.1個百分點；40至49歲，賴清德31.7％、柯文哲18.5％，柯輸了13.2個百分點。