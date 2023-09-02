FLAMETHROWER 🔥🔥🔥



JORDAN CLARKSON SCORES 20 PTS IN LESS THAN 4 MINUTES 🤯😳#FIBAWC x #WinForPilipinas 🇵🇭 pic.twitter.com/07XEDOroUl — FIBA (@FIBA) September 2, 2023

爵士後衛克拉克生用一己之力幫助地主菲律賓拿到唯一勝利！克拉克生2日攻下全場最高34分，其中第三節包辦24分，帶領菲律賓最後以96比75擊敗大陸隊，也讓菲律賓躲過地主球隊全敗收場命運，阿班多也幫菲律賓貢獻14分，凱索托12分，今天歡慶25歲生日的拉摩斯11分。

靠著李凱爾、張鎮麟上半場各有11分進帳，大陸跟菲律賓打完上半場，取得40比39領先；但到第三節，場上完全變成克拉克生個人秀，因為他不僅第三節包辦24分，更幫菲律賓打出誇張27比2猛攻，也讓菲律賓取得23分大幅領先，末節很快就進入垃圾時間。

大陸隊則以李凱爾17分、9籃板表現較佳，張鎮麟也有13分，胡明軒與趙睿各有12分。大陸隊本屆世界盃確定以1勝4敗作收，唯一勝利來自安哥拉，只是周琦、王哲林兩大內線長人在世界盃表現低迷，王哲林更從打完3場預賽之後，就再也沒有上過場。