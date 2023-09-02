SOGO高雄店9／3將暫停營業。（SOGO提供）
SOGO高雄店9／3將暫停營業。（SOGO提供）

遠東SOGO今（2日）表示因颱風來襲，為顧及員工、專櫃夥伴與顧客安全，遠東SOGO高雄店明9／3（日）暫停營業一天。

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