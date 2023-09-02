海葵颱風來襲 SOGO高雄店9／3暫停營業 21:582023/09/02 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 SOGO高雄店9／3將暫停營業。（SOGO提供） 遠東SOGO今（2日）表示因颱風來襲，為顧及員工、專櫃夥伴與顧客安全，遠東SOGO高雄店明9／3（日）暫停營業一天。 海葵颱風逼近台灣 高市府籲請農、漁民做好準備 颱風海葵來襲北市分階段關水門 蔣萬安：考量地形地勢 海葵颱風衝擊14條航線 蘭嶼、綠島船班全停 #SOGO #高雄店 #暫停營業 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 海葵路徑持續南修預計台東登陸 新北預計不在暴風圈 10:162023/09/02 生活 臨安橋封橋首日遇颱風 車流增出現回堵警交管疏導 13:182023/09/02 生活 強颱海葵逼近！沖繩近50航班停飛 日氣象廳：非必要勿外出 11:422023/09/02 國際 今年登陸廣東最強颱風 蘇拉穿過香港登陸珠海 海葵跟著來 09:002023/09/02 兩岸 颱風肆虐！妹子飛日本超緊張 苦主嘆：進退兩難 15:372023/09/02 生活 海葵颱風逼近 台電：防停電請先這樣做 00:182023/09/02 生活 海葵颱風進逼 海陸空交通動態看這裡 12:572023/09/02 生活 「海葵」颱風來襲！第5作戰區預置1726官兵超前部署 20:372023/09/02 社會 韋禮安萬人面前套雨衣躲颱風 熱出一身汗大吼「騙人」 21:012023/09/02 娛樂 海葵來勢洶洶 澎湖嚴陣以待 19:232023/09/02 生活 海葵來勢洶洶花東首當其衝 花蓮漁民趕赴港內固定船隻盼減少損失 09:202023/09/02 生活 金曲歌后颱風天照開演唱會 回粉絲3字慘被出征急關留言 13:492023/09/02 娛樂 接連2個颱風預期心理 菜價短時間內不會降 13:122023/09/02 生活 海葵陸警發布 3日恐為此處帶來致災性雨量 16:182023/09/02 生活 颱風假沒了！海葵襲台 北北基桃明天上班上課 20:282023/09/02 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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