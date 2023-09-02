INFINITE成員李成種（左起）、張東雨、李成烈、金聖圭、L、南優鉉時隔7年在台合體演出。（D-SHOW提供）

韓國男團「INFINITE」本周末2天在新北工商展覽館舉辦演唱會，時隔7年在台合體開唱，2場共6000張門票開賣後瞬間秒殺，出道13年人氣不減，由於此次是6人離開老東家後，合體舉辦的巡迴演出，今（2日）開場穿上藍白西裝，以出道曲〈Come Back Again〉（再次回來吧）帥氣為活動揭開序幕，象徵他們回歸與INSPIRIT們（官方粉絲名）團聚。

INFINITE今共獻唱25首歌，除了〈BTD〉、〈Be Mine〉、〈The Chaser〉、〈Last Romeo〉等經典曲，掀起全場粉絲回憶殺外，還有7月底發行新專輯《13egin》中的2首新歌〈New Emotion〉、〈時差〉。值得一提的是，他們也演唱了〈颱風〉（The Eye），該曲2016年發行時台灣剛好遇到3颱來襲，這次相隔多年來台開唱，又遇到罕見的3颱環繞，可說是十分巧合，也相當幸運不受影響，能夠順利舉行。

成員們一一用中文自我介紹後，金明洙說：「再次與大家見面真的很幸福。」李成烈也秀出自己準備的中文：「今天一起製造愉快的回憶吧。」張東雨則直呼「大家真的太熱情了，你們都不知道我們等今天等多久了」，表示想聽一下全場的尖叫聲，並稱好奇粉絲看到他們時最想說什麼，就跳下台親自訪問，但選了2個粉絲都只說「사랑해요（我愛你）」，他便直接在粉絲面前獻唱〈甜蜜蜜〉，寵粉行徑嗨翻全場。

而先前金聖圭曾在6月的台北個人演唱會上，做手幅「逆應援」，讓粉絲感動不已，這次帶著成員們一起來台演出，成員們也特別準備了寫著「不管幾次還是會再回來，不會累會一直愛你」的「逆應援」當成彩蛋送給粉絲，笑說，他們為了討論到底要寫什麼，都熬夜熬出黑眼圈了。