天主教教宗方濟各首度訪問蒙古。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）周五（1日）抵達蒙古訪問。這是蒙古首度迎接教宗來訪，引發國際矚目。蒙古為數不多的天主教徒雀躍相迎，更有一批越南天主教不辭千里來到蒙古，只為邀請教宗造訪由共黨統治的越南。

路透社報導，教宗方濟各周六（2日）現身蒙古首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）的天主教堂，各國教徒約2000人齊聚相迎。教宗乘坐高爾夫球車駛過教堂前廣場時，群眾之中有人呼喊「請教宗來越南訪問」。

教宗2日在蒙古首都烏蘭巴托聖伯多祿聖保祿座堂露面，現場聚集群眾之中也有多名來自越南的天主教徒引頸期盼。（路透）

來自胡志明市的越南天主教徒范辛蒂（Cindy Pham，音譯）說：「我在近距離看到教宗，好近好近，那一刻我真的很想哭。我在大門口已經看過教宗一次了，之後又跑了大老遠來這裡再看他一回。」

1975年越戰結束，越南共產黨統一南北兩越、取得政權之後，即與梵蒂岡斷絕往來，當局認為越南天主教會與原本於越南殖民的法國太過親近。

Pope Francis, who is sometimes received as a superstar on trips abroad, arrived in Mongolia to the joy of its tiny Catholic community https://t.co/CxZoNcZpUh pic.twitter.com/qDfiTSqPBG — Reuters (@Reuters) September 1, 2023

教宗訪問越南原本看似不太可能，然而就在今年7月下旬梵蒂岡與河內議定教會派遣常設代表駐河內之後，教宗訪問越南似乎又沒那麼不切實際了。教宗今年7月27日在梵蒂岡接見來訪的越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）後，教廷與越南發表聯合聲明，教廷將在越南首都河內增設教廷常駐代表。這一步醞釀已久，有可能促成雙邊建立完整的外交關係。

越南出生、現居菲律賓的導遊武瑪莉（Maria Vo，音譯）說，能夠親眼看到教宗坐在高爾夫球車上前行時朝大家揮手，心中興奮之情難以遏抑：「我此刻的心情沒辦法形容，因為我太高興了。」這是她生平第一次見到教宗本人，她表示，「我們越南人敬愛教宗，一直盼著他到訪越南」。