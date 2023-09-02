中央氣象局今（2）日上午11時30分已發布海葵颱風陸上警報，預計晚間10時暴風圈進入台灣近海。明天清晨5時接觸陸地，中央災害應變中心晚間召開海葵颱風第4次工作會報，迄晚間9時止，基隆市、台北市、新北市、台南市、台東縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣已陸續傳出路樹傾倒、積淹水、土石滑落等災情25件，無人員傷亡或失蹤。

中央災害應變中心交通工程組指出，目前台鐵、高鐵正常行駛，台7線桃園市復興區至宜蘭縣大同鄉預警性封閉；空運國內及國際航線共取消55班次，延誤6班次；海運共12航線，47航次停航，含金馬小三通，東海岸、東北角、澎湖、馬管處、茂管處及雲嘉南等旅遊景點預警性封閉65處。

目前有新北市、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、屏東縣等6縣市進行預防性疏散撤離，截至晚間8時止累積撤離1204人，南投縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣及台東縣各開

設1處避難收容處所，收容安置22人。另14縣市、49鄉鎮、188處易成孤島地區，物資已完成整備。

中央災害應變中心表示，中度颱風海葵外圍環流逐漸影響台灣東部，影響台灣陸地的時間為9月3日至5日，降雨區為東部及中部以南地區，強風影響區為東部、中部山區、恆春半島、北部及西南沿海及離島地區，全台須做好防颱準備。