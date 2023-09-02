中央氣象局於今（02）日發布「海葵」颱風陸上颱風警報，預計將帶來強風及豪雨，花蓮縣警局吉安分局為防範可能的災害，立即動員全分局17個分駐（派出）所，檢視駐地防颱門窗、室內緊急照明設備、頂樓及周邊排水孔道，以及將警備車輛油量加滿以備不時之需。

並且實際測試確保停電時各所發電機均能即時運轉，且備用油量充足，足以維持各所駐地設備正常運作。

花蓮吉安警召開防災會議，確保各駐地做好防災準備。（警方提供）

除駐地環境及應勤裝備，吉安警分局更預控充足警力，做好萬全準備，以因應各種突發狀況發生時，都能以最佳的狀態為民服務。

吉安警分局呼籲民眾，在颱風來臨前，預先購置防颱物資及做好防颱準備，車輛勿停放在低窪地、河堤邊及山坡附近，居住於低漥地區民眾應預先加裝防水閘門或準備沙包，必要時前往高處避難。

吉安警提醒，高災害潛在地區的居民則應隨時注意撤離資訊或提早前往安全處所避難，且於颱風期間，不要去釣魚、觀浪丶戲水或登山等，避免涉險外出，好好待在家中最安全。

吉安分局長康健浚表示，「海葵」颱風環伺，呼籲民眾一定要做好防颱準備，於颱風期間若有房舍倒塌影響居住安全，或是路樹傾倒妨礙通行等情事，可就近向警察單位或撥打報案電話110尋求協助，警方勢必全力為民眾服務。

另外，為了維護遊客的生命安全，防範憾事發生，吉安分局水源派出所所長王逸仙及副所長林品志，今天下午在砂婆礑溪做預防性災害巡視及勸離遊客，並以巡邏車廣播器向現場民眾進行宣導注意自身安全。

秀林鄉砂婆礑溪今天仍有許多民眾前往戲水，席區吉安分局水源派出所警方前往宣導並提醒注意安全。（警方提供）

吉安警分局呼籲，山區氣候受到「海葵」颱風影響午後可能有大雨，豐沛的雨量容易造成土石鬆動及溪水暴漲，沿路可能發生斷枝、落石等狀況，民眾前往山區應特別注意自身安全，如有須要，可先撥打各山區派出所電話詢問最新路況，如遇緊急狀況，可立即撥打110、119請警消人員到場協助。