任時完殺青後竟愛上馬拉松。（車庫娛樂提供）

韓片《沒有國家的冠軍》改編自「韓國馬拉松傳說」孫基禎與「韓國馬拉松英雄」徐潤福的真實故事。河正宇飾演真實人物孫基禎選手，以精彩的演技展現孫基禎選手從1936年柏林奧運的金牌選手，變成在1947年波士頓馬拉松大賽中帶領後輩締造奇蹟的馬拉松教練的過程，由《犯罪都市》系列團隊攜手《與神同行》團隊斥資190億打造，同時也是《太極旗：生死兄弟》名導姜帝圭暌違7年執導的作品，集結河正宇、任時完、朴恩斌共演。

在製作發表會上，姜帝圭導演透露：「看了孫基禎選手的資料和影片後，發現河正宇的個性、走路方式都和孫基禎選手很相似！」對此河正宇表示，因為導演一直說很像，所以他也開始覺得自己很像孫基禎選手。而被粉絲稱為「河大頭」的河正宇，甚至透露之前看到孫基禎選手的照片時，還心想孫基禎選手該不會也跟他一樣臉很大吧，這番話也讓臺下的媒體們也笑成一片。

而對於參演《沒有國家的冠軍》的感想，河正宇表示：「在接演本作前，就知道孫基禎老師是位民族英雄，但不太清楚他是如何帶著太極旗參加波士頓馬拉松大賽的。在我看過本作劇本後就被打動了，很自然地也開始心動了起來，而且十分信賴要訴說這個故事的姜帝圭導演！」河正宇還坦言飾演韓國民族英雄孫基禎一角讓他壓力很大，他說：「因為是詮釋真實人物，所以每一幕的演技、臺詞都讓我更加慎重，一直想著孫基禎老師進行拍攝。」

任時完飾演夢想成為「第二個孫基禎」的真實人物徐潤福選手。徐潤福選手因家境貧困而四處奔走，從未正式學過跑步，但憑藉著一股不服輸的骨氣席捲各項馬拉松大賽。而任時完為了詮釋這個角色接受了嚴格的馬拉松訓練，體脂肪甚至還降到6％以下，提升自己和角色的相似度。任時完表示：「我人生中第一次看到自己的體脂肪率降到6％以下，我也感到很不可思議呢！但之後就沒再看到這個數字了，因為知道要達成這個數字有多辛苦，如果說要再重現6％的話，老實說我沒有自信，但萬一之後又有機會參演馬拉松電影，我應該還是會想再挑戰看看！」

任時完還透露這是他首次接觸馬拉松，在電影開拍的2個月前開始和教練一起練習，「因為外在也必須展現出馬拉松選手的模樣，且直到拍攝結束前都有跑步的場面，所以直到殺青前，我都一直在節食和運動，後來還看得出來肌肉變得很結實呢！」因為本作而首次接觸馬拉松的任時完，還因此陷入了馬拉松的魅力，他說：「現在我還加入了馬拉松小隊，持續跑馬拉松。《沒有國家的冠軍》對我而言是很特別的電影，讓健康的跑馬拉松變成了我的興趣！」任時完也透露在拍攝時真的將自己當成國家代表去接近徐潤福選手這個角色，「雖然我比不上國家代表選手，但在拍攝本作時，我一直提醒自己別忘了我現在正代表著我的國家！」

《沒有國家的冠軍》故事敘述在1936年柏林奧運，孫基禎（河正宇飾）成為創下新世界紀錄的馬拉松金牌選手，在日本國歌《君之代》響起時，站在領獎臺上的孫基禎以花盆擋住胸前的日本國旗。一夕之間成為民族英雄的孫基禎，後來卻在日本政府的打壓下無法繼續奔跑。韓國光復後，在1947年的首爾，出現了有「第二個孫基禎」之稱的徐潤福（任時完飾），沒頭沒腦地提議要參加「波士頓馬拉松大賽」。為了奪回被歸為日本的柏林奧運的榮耀，連一雙運動鞋都買不起的韓國馬拉松選手們，前往美國波士頓展開一段難以忘懷的旅程，他們將帶著胸口上首次出現的太極旗奔馳到底。電影將於10月6日（五）國慶連假在台上映。