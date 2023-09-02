第18屆KKBOX風雲榜頒獎典禮2日移師高雄巨蛋舉行，21組歌手不畏颱風來襲，卡司遍及亞洲樂壇，輪番獻唱嗨炸上萬觀眾，為4小時節目打造無冷場的視聽饗宴。相隔10年擔任KKBOX風雲榜演出嘉賓的林宥嘉，壓軸獻唱〈垃圾寶貝〉等歌，同時在台上宣布12月中再度攻蛋好消息，令全場上萬歌迷相當驚喜。

MC HotDog熱狗出道23年首次以個人之姿登KKBOX風雲榜作客，年底即將攻蛋的他，不忘對南台灣歌迷喊話：「希望有機會也能高雄巨蛋開唱。」無獨有偶，宇宙人也將於明年在台北小巨蛋舉辦20週年演唱會。

這次3組人氣樂團及2組偶像男團同台共演可說成為當晚風雲榜人氣焦點，其中金曲樂團宇宙人特別聯手TRASH、理想混蛋首次同台尬聲，除了各自帶來樂團作品外，3組人馬更合唱五月天〈派對動物〉向天團致敬，而這三組樂團共11位團員同時出現台上可說陽剛味滿溢，創下今年KKBOX風雲榜同時在台上人數最多的經典畫面。