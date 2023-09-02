海葵颱風來勢洶洶即將襲擊東台灣，暴風圈慢慢逼近，今天（2日）雖尚未有強勢風雨，但花蓮警玉里分局仍嚴陣以待，配合縣府成立防災應變一級開設，玉里分局長林俊廷親自坐鎮指揮，特別指示轄內分駐、派出所針對轄內低窪地區及淹水地帶加強戒護，派遣警力加強巡視，有即時狀況立刻回報，以民眾救災服務為第一優先。

為避免雨勢引發土石坍方災情，今天下午4時陸續配合卓溪鄉公所針對卓清、古風、卓溪、太平、立山村；富里鄉公所針對富南、吳江、新興、豐南、永豐、學田村實施預防性撤離。

海葵颱風步步進逼，警方提醒民眾注意防颱。（警方提供）

其中有12位民眾安置在卓溪鄉伊入柑布農部落，3位民眾安置在富里鄉老人會館，1位民眾安置在卓溪鄉公所；所轄員警並加強撤離區域房舍及收容處所安全維護。

目前轄內兩大山金針花已盛放，吸引許多民眾遊客朝聖，而海葵颱風已兵臨城下，下午17時許，玉里分局派員前往六十石山、赤科山區加強巡視，並勸導遊客盡速下山，並勸導車輛禁止上山。

玉里分局長林俊廷呼籲，請民眾在颱風期間儘量減少外出，天災深不可測，民眾切勿掉以輕心，並隨時留意氣象資訊。