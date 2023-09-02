專案進口雞蛋屢受關注，國民黨立法院黨團今天指控受農業部委託採購進口雞蛋的超思公司是人頭公司，並質疑超思進口8814萬顆雞蛋，每顆要讓老百姓納稅錢虧新台幣3元，共約2億元，但超思資本額僅50萬元，質疑有圖利廠商之嫌，並要求行政院長陳建仁說清楚。

國民黨團上午舉行「一人公司進口8814萬顆蛋！誰在發國難財？」記者會，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長李德維、立委林為洲出席。

近日媒體報導，有進口蛋商拿政府補貼新台幣1億多元，而被指涉的業者為超思公司。李德維指出，政府專案進口雞蛋委託貿易商名單中，台農投資進口44萬顆，羽禾594萬顆，台農發3144萬顆，中央畜產會1643萬顆，只有超思進口達8814萬顆，「農業部還能理直氣壯嗎？」

林為洲表示，農業部解釋沒有圖利廠商，而是專案進口，所有廠商委託中央畜產會挑選，其中部分關稅由農業部出錢，每顆雞蛋不含關稅平均採購價為5.59元，再加上每顆1元的關稅，平均每顆要價約7元，此為農業部採購成本，再賣給台灣盤商，平均每顆價格4.7元，一顆雞蛋虧3元。

林為洲批評，超思進口8814萬顆雞蛋，每顆要讓老百姓納稅錢虧3元，共計約2億多元，超思資本額僅50萬元且才剛復業，質疑有圖利廠商之嫌。

曾銘宗說，超思去年9月才成立，資本額50萬元，負責人秦語喬出資僅1000元，質疑超思是人頭公司，並指出，若一顆雞蛋成本為2元，需1億7600多萬元成本，質疑錢從何處來，並批評政府補貼1億7000萬元，錢至何處。

曾銘宗表示，要求行政院長陳建仁講清楚，並稱農業部長陳吉仲已無資格出面說明。

此外，曾銘宗提及，交通部日前到台鐵富岡機廠事故車輛暫存紀念園區追悼罹難者，在車廂內找到疑頭蓋骨。桃園地檢署表示，經勘驗車廂共找到18片遺骸及2顆牙齒、已送驗，非車廂物品94件由台鐵招領。

曾銘宗批評，陳建仁籌組「溫柔堅韌」內閣怎麼對得起家屬及當事人，並要求陳建仁、交通部長王國材道歉。（編輯：林克倫）1120902