羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天表示，天主教會沒有政治目的，所以各國政府不需要擔心。這番話似乎是對中國當局所說，而非他正在訪問的蒙古。

路透社報導，現年86歲的方濟各在只有1450名天主教徒的蒙古發表上述言論。教宗展開正式訪問行程的第一天，蒙古政府舉辦傳統活動迎接，包括含有著古蒙古戰袍騎馬男子的遊行隊伍。

方濟各在向當地主教、神父、傳教士和牧靈工作者發表談話時表示，耶穌沒有給門徒任何政治授權，而是告訴他們要透過信仰減輕「受傷人類」的痛苦。

他說：「有鑑於此，各國政府和世俗機關沒必要害怕教會傳福音，因為教會沒有政治目的要推動，而是受到天主恩典的安靜力量支持，想要傳遞慈悲和真理的訊息，目的是要促進所有人類的善。」

北京一直採取宗教「中國化」政策，試圖根除外國影響力及強制人民服從共產黨。教廷與中國雖在2018年針對主教任命簽署了一份劃時代協議，但約束力充其量薄弱，梵蒂岡抱怨北京已多次違反協議。

方濟各在蒙古首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）的聖彼得聖保羅主教座堂（Cathedral of Saints Peter and Paul）發表演說，這座小教堂外觀有如蒙古包，裡面有一座10年前從垃圾堆中發現的聖母雕像供人敬拜。

觀眾席中有天主教香港教區主教周守仁，他曾在今年4月訪問北京，當時是將近30年來首度有香港主教訪問北京。

周守仁本月將會被教宗任命為樞機主教。他向記者表示，希望香港教會可以成為教廷與中國之間的橋梁。