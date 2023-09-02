海葵颱風來襲，交通部台鐵局宣布，9月3日中午12時前，東部幹線花蓮=台東間以及南迴線停駛，西部幹線與其他支線則正常行駛。公路總局指出，台7線47.4K~85.5K（巴陵~百韜橋）已實施預警性封閉，另有8處公路3日不排除封閉。

台鐵指出，西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）3日中午前正常行駛，除161次及165次僅行駛至潮州；東部幹線樹林=花蓮間正常行駛，花蓮=台東間停駛；南迴線各級列車全區間停駛；平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛，視風雨狀況調整。

退、換票及改乘部分，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

公路總局截至今日晚間7時30分止，對台7線47.4K~85.5K（巴陵~百韜橋）實施預警性封閉，後續視風雨狀況開放通行。

另依據氣象局發布情資，3日午後風雨轉劇，公路總局不排除實施預警性封閉路段，包括台8線114.6K~184.5K（中橫公路關原~太魯閣）、台9線124.5K~165K（蘇花路廊南澳~崇德）、台11甲線4K~16K（光豐公路）、台20線93K~98.7K（勤和~復興路段）、台20線149.11k~198.5K（向陽~初來路段）、台23線6.9K~~25.1K（東富公路）、台24線27.4K~37.3K（德文路口~神山）、台29線11K~23K（那瑪夏~五里埔）等8處。