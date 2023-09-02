海葵颱風來襲，氣象局今（2日）上午11時30分發布陸上警報，花蓮縣警局新城分局有鑑於日前颱風期間，轄區部分沙灘車業者罔顧遊客安全違規營業，為維護遊客安全，颱風警報期間，警方仍會持續加強巡邏，如發現違規行為將依規定取締。

氣象局指出，目前海葵颱風外圍環流已開始影響臺灣部分地區，桃園以北及東半部陸續出現間歇性降雨，預計今天北部、東半部都有短暫雨，新城警方除了加強巡邏轄區道路狀況外，亦會至沙灘周邊道路巡視，如發現沙灘車行駛道路情形，一律依違反道路交通管理處罰條例32條之1舉發。

新城警分局表示，海葵颱風襲臺，呼籲業主請自律，切勿帶遊客駕駛沙灘車行駛沙灘，分局為維護民眾的安全，將持續加強鄰近道路巡視，如有違規情事將依法開罰。

新城警與海巡人員加強巡邏，同時警告沙灘車業者，勿違規載客進入沙灘。（警方提供）

因應「海葵」颱風來襲，花蓮縣政府災害應變中心於今（2日）中午12時已提升為一級開設，相關單位陸續進駐即展開各項防災作業。

有鑑於歷年來颱風挾帶之大雨造成山區坍方、溪水暴漲及海邊掀起大浪的情事，為此新城警分局針對山區、溪邊戲水及海邊觀浪民眾加強勸導，讓民眾可以提前下山及離開危險區域，以確保生命安全。

秀林鄉公所災害應變中心接獲一級開設命令，於今日15時開始預警性撤離，新城警分局會同各村村長、村幹事、消防人員、軍方組成勸離小組，一同前往秀林、佳民、加灣、崇德、和平、富世、天祥等地區，針對各住家、民宿旅宿業、攤商、農舍、工地、草工寮之民眾實施勸離及防颱宣導，提醒民眾加強防颱工作，以確保生命、財產安全。

新城警分局呼籲，「海葵」颱風襲臺，請民眾非必要勿出門，山區的民眾更要多加留意自己的安危，請盡速下山切勿逗留，以免發生意外，也提醒用路人颱風期間易有落石、坍塌及土石流，如遇有路樹倒塌或落石情形發生，請立即通知相關單位到場排除。