今天俄羅斯社群網路上流傳了一支在札波羅熱地區的影片顯示出1台裝配有Kontakt-1反應裝甲，帶有濃厚蘇聯風味的豹2A4（Leopard 2A4）坦克殘骸，豹2A4坦克是德國的主力戰車之一，而Kontakt-1反應裝甲是一種蘇聯時代開發的爆反裝甲，可以有效提高坦克的防護能力，不論來歷或血統，能夠增加生存率就是很好的組合，上週日（27）德國財經媒體報導，豹2坦克如何對萊茵金屬造成虧損，而更早在2016年豹2坦克，也曾在敘利亞吃過苦頭。
據《德國經濟新聞》（DWN）27日報導，德國軍工巨擘萊茵金屬集團（Rheinmetall）因在烏克蘭戰爭表現而蒙受虧損，豹2系列的產品線數十年來在全球都有不錯的銷售表現，然而，該集團的形象因豹2坦克在烏克蘭戰場上表現而受到嚴重損害。報導還稱，此時此刻，來自南韓的技術製造商表現不俗，而且南韓的生產能力方面也超越了德國的這家集團，這給萊茵金屬帶來了不小的競爭壓力，很顯然的這跟德國能源嚴重匱乏導致全國工業製造能力下滑有關。
烏克蘭也不是豹2坦克第1次吃虧的所在，據《歐亞時報》早先的報導，2016年11月，在敘利亞北方的大城阿勒波（Aleppo）東方40公里處巴卜（Al-bab）的戰鬥中，土耳其總共有 11 輛坦克、3輛步兵戰鬥車和1輛裝甲運兵車遭伊斯蘭國（ISIS）擊毀，隨後伊斯蘭國在網上發布了一份文件，顯示了10 輛豹2A4坦克被摧毀的照片證據，其中5 輛是被反坦克飛彈擊毀的，另外2輛是被地雷或簡易爆炸裝置（IED）所炸毀，還有1輛是被火箭推進榴彈（RPG）擊毀。
這一事態發展當時讓土耳其憤怒不已，要求德國立即升級這些冷戰時期的主力坦克，採用新的腹部裝甲和飛彈防護措施。它要求萊茵金屬增加主動防護系統（APS）該系統能夠檢測來襲的飛彈並啟動對抗措施， 土耳其當時即意識到，這些的坦克無法對抗橫衝直撞的游擊隊，以及冷戰時期的技術優勢已經消失。
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