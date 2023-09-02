今天俄羅斯社群網路上流傳了一支在札波羅熱地區的影片顯示出1台裝配有Kontakt-1反應裝甲，帶有濃厚蘇聯風味的豹2A4（Leopard 2A4）坦克殘骸，豹2A4坦克是德國的主力戰車之一，而Kontakt-1反應裝甲是一種蘇聯時代開發的爆反裝甲，可以有效提高坦克的防護能力，不論來歷或血統，能夠增加生存率就是很好的組合，上週日（27）德國財經媒體報導，豹2坦克如何對萊茵金屬造成虧損，而更早在2016年豹2坦克，也曾在敘利亞吃過苦頭。

Damaged Ukrainian Leopard 2A4 tank with Kontakt-1 ERA. pic.twitter.com/szWXTgR1zr — Clash Report (@clashreport) September 2, 2023

據《德國經濟新聞》（DWN）27日報導，德國軍工巨擘萊茵金屬集團（Rheinmetall）因在烏克蘭戰爭表現而蒙受虧損，豹2系列的產品線數十年來在全球都有不錯的銷售表現，然而，該集團的形象因豹2坦克在烏克蘭戰場上表現而受到嚴重損害。報導還稱，此時此刻，來自南韓的技術製造商表現不俗，而且南韓的生產能力方面也超越了德國的這家集團，這給萊茵金屬帶來了不小的競爭壓力，很顯然的這跟德國能源嚴重匱乏導致全國工業製造能力下滑有關。

#PMI #Germany #Manufacturing:



The darkest hour is just before dawn. This may be the situation the German manufacturing sector is in. To be sure, output falling at the steepest rate since 2020 doesn't seem to provide hope in any way. However, the pace of destocking of inputs has… pic.twitter.com/5sHDBsU9FD — Hamburg Commercial Bank Economics (@HCOB_Economics) September 1, 2023

Leopard 2A4 in the fields near the village of Rabotino in the Zaporozhye region. pic.twitter.com/Xb16VdH8fH — Sprinter (@Sprinter99800) August 21, 2023

烏克蘭也不是豹2坦克第1次吃虧的所在，據《歐亞時報》早先的報導，2016年11月，在敘利亞北方的大城阿勒波（Aleppo）東方40公里處巴卜（Al-bab）的戰鬥中，土耳其總共有 11 輛坦克、3輛步兵戰鬥車和1輛裝甲運兵車遭伊斯蘭國（ISIS）擊毀，隨後伊斯蘭國在網上發布了一份文件，顯示了10 輛豹2A4坦克被摧毀的照片證據，其中5 輛是被反坦克飛彈擊毀的，另外2輛是被地雷或簡易爆炸裝置（IED）所炸毀，還有1輛是被火箭推進榴彈（RPG）擊毀。

Leopard 2A4 in action in Syria. pic.twitter.com/EuQV58LqHT — Patrick Savalle (@patricksavalle) January 27, 2023

這一事態發展當時讓土耳其憤怒不已，要求德國立即升級這些冷戰時期的主力坦克，採用新的腹部裝甲和飛彈防護措施。它要求萊茵金屬增加主動防護系統（APS）該系統能夠檢測來襲的飛彈並啟動對抗措施， 土耳其當時即意識到，這些的坦克無法對抗橫衝直撞的游擊隊，以及冷戰時期的技術優勢已經消失。