中國房地產網報導，北京1日發通知指出，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在北京市名下無獨立住宅的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首間住房執行住房信貸政策，自1日起施行。市場分析，這次調控政策遠超市場預期，預計短期內將明顯提振北京房市活躍度，極大修復市場情緒和預期。

在北京公布政策當晚，「越秀天玥」建案隨即表示，馬上收回折扣。另外，中海地產在北京房山區開發的建案「中海澤西PARK」也宣布，項目價格全面上調1％。另有地產商表示，價格上調5％。

上觀新聞報導，上海1日宣布自2日起執行首間房貸款「認房不認貸」政策。上海某房仲張姓店長指出，新政對急著改善居住環境的買家而言是重大利多，該店頭2日的中古屋預約帶看量直接增長50％，估計3日還會增加，很多屋主等待政策推出就啟動換屋計畫。不過，中古屋的牛市可能會稍微慢一點，因為定價權在賣家手中，好屋看漲惜售或臨時漲價的事情也會發生，就可能出現有行無市的尷尬情況。