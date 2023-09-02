影帝梁朝偉今（2日）攜妻子劉嘉玲現身威尼斯影展頒獎典禮，從大導演李安手裡接獲「終身成就獎」，上台領獎感謝合作過的導演和影人，還特別點名劉嘉玲一直以來的支持，「感謝我的妻子」。

梁朝偉從李安手下接獲終身成就獎。（圖／路透社）

梁朝偉帶著妻子劉嘉玲出席第80屆威尼斯影展，今年他獲得終身成就展殊榮，而引言及頒獎人則是合作《色戒》的大導演李安；典禮上，李安認為梁朝偉得過許多大獎和榮譽的肯定，「全部實至名歸」，最大的原因就是他能提升整部電影品質，更形容他是導演的夢想，因為光是一個眼神就能震動人心。

梁朝偉在講感言時落下男兒淚，數度拭淚。（圖／路透社）

在從李安手中接獲獎座後，梁朝偉逐一感謝這些年來合作過的所有導演和電影人，還罕見當眾流下男兒淚，感激威尼斯影展給他這個榮譽；另外梁朝偉不久前遭瞎傳出軌有私生子，這次感言他也特別感激妻子劉嘉玲這些年的支持與愛，「感謝我的妻子、家人和全世界的朋友，感謝香港電影行業培養了我。我要把這個獎分享給我合作的所有人」。