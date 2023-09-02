根據《美麗島電子報》曝光的總統大選最新追蹤民調，在三腳督的情況下，賴清德36.8％、侯友宜19.6％、柯文哲17.5％；至於四腳督戰局，賴清德35.3％、侯友宜18.8％、柯文哲15.1％、郭台銘11.3％。媒體人吳子嘉發現，在四腳督時，表態率居然增加了。

吳子嘉2日在《董事長開講》網路直播節目中分析表示，三腳督戰局，侯友宜、柯文哲加起來是37.1％，賴清德獨拿36.8％，就算侯、柯兩人加起來，也是打成平手，也就是侯柯合或柯侯合，還是有可能輸給賴清德；而在四腳督的情況下，賴清德35.3％，侯、柯、郭加起來是45.2％，則贏賴清德9.9個百分點，表示表態率增加了，藍軍回籠。

吳子嘉認為，國、民兩黨小雞很多，資源、候選人也多，就很容易把柯文哲邊緣化，比如柯文哲在四腳督時，民調已經變成15.1％，他要往上走的可能性，也相對較艱辛。