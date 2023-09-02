根據Refinitiv資料顯示，在倫敦時間1日早盤，諾和諾德市值曾攀升到4,210億美元，超越LVMH的4,209.7億美元。但不到兩個小時，後者又奪回市值最大龍頭地位。

不過兩家企業市值互有消長，也終結LVMH過去兩年半稱霸歐洲最有價值企業的地位。受到中國經濟前景轉疲，外界對於LVMH業績恐將受到傷害的憂慮也逐漸升高。富達歐洲基金與歐洲信託聯合資產經理人史托賽（Marcel Stotzel）認為，諾和諾德市值之所以能不斷逼近LVMH，反映它近來推出的產品大獲成功，相較之下，LVMH最近的發展趨勢卻是好壞參半。

受惠於消費者對於Ozempic與Wegovy兩款減重藥物的需求強勁，帶動諾和諾德獲利與股價雙雙衝到新高。

特別是該丹麥藥廠在8月8日宣布，根據其最新臨床試驗結果顯示，它所生產的Wegovy除了能夠有效控制體重，還可降低心血管疾病風險，提振股價迄今已經強漲約17％。

累計過去三年期間，諾和諾德股價已經狂飆約兩倍，至於旗下擁有Louis Vuitton、Dior與Tiffan等知名品牌的LVMH，股價則僅上漲一倍。

諾和諾德股價扶搖直上，也凸顯投資者對於減肥市場的潛在商機相當看好。根據巴克萊銀行預估，未來10年全球減重藥物市場每年銷售額將可上看1千億美元，然而目前其年銷售額卻只有60億美元左右。

Carmignac投資委員會成員之一的皮諾（Axelle Pinon）則認為，減重藥物市場未來應該會由諾和諾德與禮來等兩家藥廠平分。它們目前都專注於肥胖治療領域的研究。