《中國好聲音》因爆出李玟生前指控遭霸凌音檔，引發外界撻伐，連帶節目黑幕連環爆，雖然節目宣布停播，但相關爭議仍未平息，歌手楊培安也頻發聲力挺李玟，近日更表示輿論疑似被操控，讓他不滿直言：「如果你行得正、坐得穩，就別壓我流量」。

楊培安發文指出「為什麼明星不敢為李玟發聲」，並曬出兩張微博熱搜榜數據截圖，其中一張是「好聲音節目製作方燦星發律師委託聲明」話題，以1.6億閱讀量一直高掛熱搜榜，而另一個「李玟去世前給好友發信息」話題，有2.9億的閱讀量，卻僅7、8個小時就消失在熱搜榜。

這讓楊培安質疑「這是『正常』的嗎？」並呼籲相關單位拿出公權力，喊話：「如果你行得正、坐得穩，就別壓我流量」。《好聲音》黑幕連環爆後，引起網友群起抵制，浙江衛視也發聲明˙正式宣布「暫停播出」。

而昨（1日）製作單位「燦星文化傳媒」也發出聲明，針對學員花錢買冠軍、資本控制等傳言喊告，卻隻字沒提到李玟，讓網友都不滿「避重就輕，等這麼久連一句道歉都沒有」。