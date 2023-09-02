台中市一所國立大學羅姓副教授兼系主任，指導一名張姓學生取的碩士學位，羅男竟為了要為報名學術研討會，在未取得張生的同意之下，找了另外一位曾姓研究生，竟然將張生原本100多頁的論文，精簡成10頁並偽造簽名投稿。

羅男後來事跡敗露被張生提告，他卻辯稱所為是基於學術的傳承與慣例，並沒有無犯罪之故意。法官打臉他，認為他為人師表，竟然沒有以身作則，日前被依偽造文書罪處刑4月。可上訴。

依據檢方起訴，羅男先前指導張姓研究生並取得論文電子檔，去年（111年）6月時張生通過口試，隨後將論文發表，順利取得該校碩士學位。羅男為了參加台南應用科技大學舉辦的研討會，在未經同意之下，擅自把論文電子檔給指導的曾姓研究生。

原本100多頁的論文內容，羅男要求曾生精簡到10頁後，投稿到台南應用科技大學，曾生因為要確認論文作者排名，就聯繫原論文作者張生，這才戳破羅男行徑，憤而向羅男提出侵害著作權告訴。

檢警偵查過程時詢問羅男，將100多頁論文精簡為10頁，要報名台南應用科技大學舉辦的研討會，在此之前是否有取得張生同意？羅男則說，「來不及通知她！」

法院審理時，羅男堅決矢口否認犯行，還辯稱是基於長年指導學生完成畢業論文的傳承以及慣例，才會如此做，並且張生也並非完全不知道此種投稿方式。

法官開庭問羅男，是否有告知張生並取得其同意？羅則供稱，「紀錄上是沒有，實際上是晚了一些。」

法官認為，張生論文享有「著作財產權」，羅男卻在未經過授權之下，就私自要求曾生將論文精簡成10頁，並偽造張生簽名後投稿，羅男的行徑已違反「著作權法第92條擅自以改作之方法侵害他人著作財產權罪」以及偽造私文書等罪。

法官審酌，羅男是國立大學大學副教授兼系主任，竟然不能以身作則、為人表率，在明知未獲同意下，竟然就找其他學生擅自修改精簡論文，還偽造簽名投稿台南應用科技大學研究會，始終以傳承、慣例狡辯，不僅矢口否認犯行，還毫無悔意，考量其犯後態度，日前依偽造文書罪處刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。