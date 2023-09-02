穆迪在報告中提到，看好美國潛在經濟動能，它已把美國成長預測從5月的1.1％調升到1.9％。不過明年估值仍維持在1％不變，主要是高利率將對經濟造成抑制。

自惠譽上月調降美國主權債信評等後，包含標普全球等三大信評機構當中，穆迪是唯一仍保留美國AAA最高評級的機構。

穆迪指出，如果當前經濟情勢持續，聯準會恐難達成讓通膨持續回落到2％目標。它說若要避免經濟過熱，成長率需要有幾季低於趨勢水平。

相對美國經濟仍展現韌性，它認為中國受到經濟與政策不確定性、導致企業與消費信心轉趨疲弱；加上房市危機持續與勞動人口老化，中國正面臨「相當大的挑戰」。

穆迪雖將中國今年經濟成長估值維持在 5％不變，但把2024年預估從4.5％降到4％。它還確認中國債信評級為A1、展望保持穩定。

穆迪指稱最近數據發現，自中國結束清零政策後，經濟復甦仍舊乏力，它說消費信心低迷正衝擊家庭支出，經濟與政策不確定將繼續影響商業決策。