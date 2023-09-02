根據電子報2日公布2024大選第33波追蹤民調，當被問到「您絕對不會投給誰？或最不希望看到誰當選總統？」賴清德為23.6％最高！，郭台銘為14.8％，柯文哲為14.1％，侯友宜為13.8％最低。

美麗島電子報2日公布2024大選第33波追蹤民調，調查時間為2023年8月30日到9月1日，調查對象為年滿20歲的民眾。

調查結果，就「支持度」而言，如果是3人參選，賴清德的支持度為36.8％，暫居領先。第二名為侯友宜，支持度為19.6％。柯文哲落到第三，支持度為17.5％。

如果是4人參選，賴清德的支持度為35.3％，暫居領先。第二名為侯友宜，支持度為18.8％。柯文哲第三，支持度為15.1％。郭台銘第四，支持度為11.3％。

不過，如果是問「您絕對不會投給誰？或最不希望看到誰當選總統？」賴清德為23.6％最高，郭台銘為14.8％，柯文哲為14.1％，侯友宜為13.8％最低。不過未明確回答此問題者，亦有33.6％。

值得注意的是，如果以年齡層和地區來看，各個年齡層和各地區的民眾當被問到「您絕對不會投給誰？或最不希望看到誰當選總統？」仍然均以賴清德最高。