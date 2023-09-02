搭飛機對許多人而言是另類酷刑，尤其長程航班，不少人會從衣著入手，在航程之中為自己多添幾分舒適。不過，有些衣物其實並不適合搭機過程穿著，英國《太陽報》整理常見的6種「絕不該穿上飛機」的衣著，提醒大家下回搭機千萬避開這些地雷品項，降低健康出問題的風險。

一、短褲短裙：天氣炎熱的季節，很多人愛穿短褲出門。然而看在一些專業人士眼中，這完全不是安全選項。網紅空服員西馬托（Tommy Cimato）示警，最好別穿短褲短裙搭機，因為座椅並未定期清潔，「穿長褲接觸到的細菌量會比較少」。

二、緊身衣：空服員費許巴赫（Andrea Fischbach）說，任何對皮膚產生重壓的衣物都可能引發抽筋、腫脹，之後還會造成疼痛：「重要的是，在座位上給自己保留一些肢體活動的餘裕，我知道這很難，但保持血液循環暢通是必要的措施。如果你身材高大而且經常搭長途航班，此事更加要緊，因為深層靜脈栓塞的風險大增。」她還說，脹氣也是個大麻煩，應選穿腰部具備舒適彈性的衣物。

三、高跟鞋：費許巴赫建議別穿高跟鞋搭飛機，這完全是出於安全考量，倘若飛機故障必須疏散人員，乘客使用充氣滑梯時必須脫掉高跟鞋以免刺破滑梯。再者，對於在機艙內、在機場（尤其轉機過程）移動過程而言，高跟鞋完全不實用。

四、內搭褲或瑜珈褲：航空專家內格羅尼（Christine Negroni）指出，萬一機艙著火，這類褲子可能讓人丟了小命。就算萬幸生還，地面可能也有大火威脅，「避免穿著使用人造纖維製成的衣服，倘若著火，很容易黏在身上」，她建議選穿棉質或天然纖維製成的衣物搭機。

五、人字夾腳拖鞋：曾任美國運輸部督察長的美國有線電視新聞網（CNN）航空分析師施亞佛（Mary Schiavo）經常提醒大眾別穿這種鞋子搭飛機，「如果你必須起身奔跑，有可能摔倒，甚至沒辦法跑動了，對自己不利，也可能害到同機其他乘客」。她強調，請穿著能保護雙腳、方便行動的鞋子，而且航程中最好也別脫掉。

六、牛仔褲：曾任地勤人員的空服員艾倫（Katie Ellen）說，穿牛仔褲搭飛機可能會害雙腿腫脹，也可能害腸道脹氣。