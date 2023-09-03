韓國女團BLACKPINK成員Jennie在全球擁有超高人氣，一舉一動都會被放大關注，先前傳出她在世界巡迴演唱會時多次身體不適退場，還忙著出席各大時尚活動，健康狀況也令粉絲擔憂。Jennie最近分享在美國巡演抽空休息的日常照，素顏狀態略顯憔悴相當惹憐，但網友也注意到她美腿下水後，腳趾頭變得肥短太搶鏡。

BLACKPINK不久前結束巡演在美國的安可場，成員們之後動向也都是外界相當注視的大事；Jennie日前在Instagram分享在國外工作之餘的休閒照，她穿著簡約在飯店泳池旁自拍，素顏的她臉蛋略顯蒼白憔悴，看得出來她在各國跑行程的勞累感。

Jennie素顏略顯憔悴，水中肥短腳趾頭相當搶鏡。（圖／摘自BLACKPINK Jennie Instagram）

而Jennie不只有一張高冷臉蛋，還有令人稱羨的曼妙身材，不過，有趣的是，她罕見大方分享自己的「玉足」，她的逆天美腿下水後，畫面中的肥短腳趾頭格外搶鏡；許多粉絲被有大反差性的腳趾頭嚇到，忍不住笑說，「女神人美，腳趾頭太可愛了吧」、「沒想到Jennie腳趾頭是這麼’小巧的」、「被可愛到耶」。

其實Jennie一直以來是BLACKPINK中評價最兩極的成員，她有實力卻在演唱會上划水或提早下台，首次出演戲劇選的是18禁大尺度影集，還有與世界級韓國男團BTS成員V熱戀，都讓她受到不少網友攻擊，因此被發現曾在舞台上落淚，被網友瘋猜是扛不住輿論崩潰了。