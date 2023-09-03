金馬影后林青霞婚後息影29年，現轉型當暢銷作家，而她的一舉一動仍受到粉絲關注，近日有網友分享林青霞早年穿比基尼的辣照，並授權給中時新聞網刊登，引起熱議。
一名網友貼出於臉書社團「歲月故事x舊照獵人」貼出珍藏多年的舊剪報，驚呼：「林青霞早期竟有穿比基尼辣照，比1985年短髮豹紋比基尼更早，應是林青霞20多歲時」，照片中，林青霞留著長髮，把墨鏡掛在頭頂，身穿三點式比基尼，S型的勻稱好身材一覽無遺，幾乎找不到贅肉，且她還對著鏡頭露出陽光般的燦笑，相當迷人。
照片曝光後，很快地受到網友的注意，紛紛留言：「祖籍山東，真實個性應是較大喇喇」、「貌甚美身材很優」，還有網友說林青霞當時應被定位為玉女，能笑得如此開心，可能正在跟秦漢傳緋聞。
事實上，林青霞年輕時勇於嘗試不同風格的穿搭，曾戴著黑色帽子，身穿藍色牛仔外套，靠在秦漢身旁，一抬手就露出內搭的白色繞頸內衣，渾圓的形狀若隱若現，略帶小麥色的肌膚辣露一大片，身材相當養眼。而《中時新聞網》也整理了數張林青霞早年穿泳裝拍攝的寫真，可以看到她的身材勻稱、接近完美，還有一張與鄧麗君戲水的照片，張張都十分珍貴。
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