外號「象迷娘」的女星陳天仁家世不凡，父親陳文榕是五洲製藥廠長，2021年陳天仁和大她9歲的男星周孝安雙喜臨門結婚，今年4月宣布和平離婚，好聚好散。近日，陳天仁上節目談「男人中的劣質品」，透露過去有任男友辦那事時總軟趴趴不舉，她原以為是自己沒有魅力，沒想到男友後來竟下「重口味命令」，才讓她驚覺男友有M傾向，「原來是我不夠『S』」。

陳天仁和陳子玄等人最近上《11點熱炒店》談過去交過的奇葩男友，陳子玄回憶遇過床事不合拍的男友，常常30秒到1分鐘就完事，有時還為了上課，沒前戲就直接來，忍耐交往半年才分開。陳天仁則表示也交過差不多類型的男友，當時她還很期待兩人的「第一晚」，前戲都做完，陳天仁碰到對方「那話兒」驚覺還是「麻糬」，原本以為男友只是太緊張，沒想到後來發展出乎意料。

陳天仁遇過軟男（7:39起） 。（影音／取自11點熱吵店 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

陳天仁說，兩人的第一晚不了了之後，第二次沒想到男方還是「沒反應」，當下陳天仁也有點尷尬，以為男友接下來會自己打圓場稱身體不太舒服，沒想到男友竟開口說：「妳可以舔我的『葡萄乾』嗎？」讓陳天仁當場愣住，才發現原來這次和上次沒有成功的原因是「沒有吃葡萄乾」，原來男友是重口味的人，自己不夠強勢主動，才無法讓男友產生慾望。

此時，其他來賓追問男友該不會還要求要「滴蠟」？陳天仁尷尬回：「對，他跟我講了很多類似這種命令，然後我真的嚇歪了」，第一次遇到這種「抖M型男友」，主持人Melody也補充，看過哈佛的研究，表示現在很多年輕人因為成長過程有網路、訊息發達，很多觀感都變得遲鈍，要這種重口味的行為才能滿足感官。