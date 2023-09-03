熱炒基建題材 網通股圈粉。(圖/先探投資週刊提供)

在去中化、各國政府積極布建高速網路等議題帶動下，市場冀望網通高庫存問題結束後重回成長，也吸引近月對網通業者買盤資金蜂擁而至。

近期電子股除了ＡＩ大軍外，網通股亦成為盤面資金的聚焦重點，５Ｇ基礎建設在各國如火如荼地展開，在美國的基礎建設法的六五○億美元的網路基礎建設預算，其中基於該法案所設置的BEAD專項經費預算四二○億美元（約一．三兆台幣）已獲得國會通過，將用來打造全美高速網路，最遲二○三○年達成目標，其他國家為弭平城鄉數位差距及增加國家競爭力，也紛紛祭出補助寬頻網路建設方案，下半年為網通產業的出貨傳統旺季，在去中化、政府支出等議題帶動下，加上市場期待網通產業庫存烏雲退散，七月開始已吸引不少買盤資金卡位，啟碁、智易、正文、智邦、中磊近一個月以來股價大漲八～二五％不等。

5G FWA產品潛力可期

根據統計，二三年全球寬頻用戶為十三．四億，成長原因包括疫後常態性遠距上班、高速上網需求，使得寬頻用戶持續成長，預估到二○三一年全球寬頻用戶將成長至十六億用戶，以美國來說，目前美國主要的寬頻是以電纜為主，占比逾六成，其次為光纖寬頻（FTTx）及數位用戶線路（DSL），以美國ＦＣＣ提出的標準，速率至少為下行二五Mbps、上行為三Mbps才合格來看，全美至今還有超過八三○萬戶家庭仍然需要提升網速。

根據專家預測，拜登希望藉由建置光纖網路、衛星通訊、提升５Ｇ技術等方式實現全美高速連網的環境，BEAD的計畫中，光纖將是優先補助的重點，也將帶動光通訊設備、零組件廠商的業績成長，尤其在家用寬頻網路設備部分將直接受惠。

此外，由於有光纖成本較高、布建時間長等難題，使用5G FWA技術以基站做為訊號來源，再以用戶終端設備（ＣＰＥ）接收轉換成家庭可用的WiFi訊號被視為較為實際的作法，因此生產相關產品的廠商亦將成為投資首選。

網通股不畏高基期仍成長

由於寬頻基建需在未來兩年內布建完成，預期在北美營收比重高、並且已成為當地電信業將直接供應商的業者將首先受惠，並可望從下半年起營運迅速增溫，從各家營收的地區占比來看，美國營收占比最高的是仲琦，其次是中磊和啟碁占比約為六成以上，明泰、正文等網通廠也有約五成的營運重心放在北美。

不過網通業者在今年普遍面臨全球景氣下行的氛圍，部分企業客戶訂單第一季出貨開始往後延，電子大廠釋出庫存調整較預期更慢的情況也蔓延到網通廠，去年同期因缺料舒緩報復性出貨，讓基期大幅墊高，攤開各家網通股財報一看，七月營收較去年同期大減超過四成的有明泰和仲琦，指標大廠中磊七月年減幅度亦達二成以上；反之，光通訊廠華星光、網通設備廠啟碁、智易單月營收依然維持正成長，分別為年增一七四％、十四％、六．七％，下半年營運能否能成長，再再考驗著各家業者的接單和庫存管理能力。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2263期精彩當期內文轉載》