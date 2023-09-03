網紅小珍奶放棄年薪百萬科技業主管一職，轉換跑道加入味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」，由於作風親民，短短時間instagram就多達21萬粉絲追蹤，她近來PO出一支影片，只見隨著音樂搖擺身體，傲人的好身材全被看光，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

小珍奶在instagram公開一支影片，只見她隨著音樂時而扭動身軀，時而比出卡哇伊的動作，還不忘對著鏡頭獻出飛吻，頓時融化不少網友的心，不過最令人吸睛的，莫過於她穿著U型剪裁的小可愛，傲人渾圓曲線擠出深邃事業線，形成畫面中「最美的風景」，讓網友大飽眼福，短短時間就吸引近4千位粉絲朝聖。

眼見這般養眼畫面，網友們紛紛留言：「小珍奶好甜美啊」、「超級漂亮的美人」、「有珍奶就給讚」、「怎麼那麼可愛，看到仙女就體力滿滿的，工作也不覺得累」、「好正的小珍奶，超喜歡妳」、「哇，水噹噹，好漂亮」、「太卡哇依了」，甚至還有人藏不住愛意直接告白：「老婆，我愛你」，不難看出小珍奶居高不下的超人氣。

此外，小珍奶在球場應援表現，也是球迷有目共睹，先前味全龍七月在天母球場舉辦「復古日」，她穿上復古球衣，手戴白手套及拿著加油棒，配合主題日限定的傳統吹奏跳著應援曲，賣力熱血應援的表現讓所有人讚賞不已，不過邪惡曲線隨著身軀晃動若隱若現，再度成為場內球迷關注的焦點。