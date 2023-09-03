台積電董事長劉德音在6月股東會上宣布美國廠量產時間延後一年，並點出原因是當地能熟練安裝設備的專業人員不足，因此需要從台灣調派人力過去，培訓當地員工。此言遭當地工會強烈批評，引起數家外媒關注，並引述美工人的說法，將台積電及合作包商嫌得一無是處，對此，知名主持人劉寶傑認為，美國的自尊心被台積電的說法傷到了。

為了回應劉德音的說法，美國亞利桑那州建築貿易協會（ABCTC）會長巴特勒（Aaron Butler）投書媒體，批評台積電的說法是想藉此引進低廉外籍勞工，損害當地工人的機會，更與台積電當初承諾不同。台積電雖火速澄清，台灣員工只是暫時調派支援，不影響當地工人的配置與招聘工作。

即使如此，台積電美國工人不時會向媒體爆料，始終讓風波難以平息，衛報引述美國工人的說法，批評台積電承包商組織混亂，缺乏知識不懂得遵守美國當地勞工安全規範，怒嗆台灣承包商應該離開。

對此，財經專家黃世聰提到，「現在整個美國媒體都在大舉報導這一篇，顯然他們的立場是站在工會這一邊，這樣對台積電來說，就會形成一個非常巨大的壓力」，關鍵時刻節目主持人劉寶傑附和，「建造非常慢的意思就是美國沒有能力建造其工廠，傷到美國自尊心了。」

《美麗島電子報》董事長吳子嘉則提到，台灣「邊做邊改」的模式，讓美方工程師接受不了，美國施工方式跟台灣施工完全不一樣，美國的安全規則也跟台灣的安全規則完全不一樣，「成功就成功，失敗就算了，這就是Trial and error，完全在試驗跟錯誤中不斷修正，找到一個最快的方法出來，當美方還在畫圖、還在研究法規，台積電成品已經做出來了。」