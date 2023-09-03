根據六都最新公告8月移轉棟數表現，8月移轉主要反映6月下旬到7月市場交易狀況，六都總計8月移轉棟數為2萬棟，年增5%且月增2%，是今年以來首度連兩月年增率轉正成長，一方面去年受疫情影響基期較低，一方面也反映房市交易量已經趨於穩定，若以下半年移轉年增率持平推估，全年移轉量有機會超過28.5萬棟。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年第二季移轉棟數年減幅度就開始收斂，7、8月六都移轉棟數年增率都已經轉正，房市交易量有點開始落底的跡象，加上預估今年交屋有一定數量趨勢下，下半年移轉應會較去年微幅增或持平，移轉棟數有機會超過28.5萬棟，當前房市呈現投資退場自用穩健的市況。

8月台北市建物買賣移轉棟數2135棟，年減5%且月少6%；新北市4774棟，新北市以三重區、中和區、蘆洲區減少較多，與上相較分別減少174棟、149棟、49棟，主因本月份新成屋及中古屋移轉棟（戶）數均減少。

桃園市8月移轉棟數3632棟，年增4%；台中市4095棟，年增2%；台南市2510棟，推估應有一些新案交屋，移轉棟數年增24%；高雄市3056棟，年增4%。

曾敬德表示，房市移轉量似乎有些落底的跡象，市場在平均地權條例等政策影響下，非自用的需求逐漸退場，房市自用當道為主，而過去幾年市場預售推案量大，交屋後也會對移轉量形成支撐。