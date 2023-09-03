太魯閣號事故已超過2年，最近卻在列車殘骸中發現9塊遺骸，甚至還有頭蓋骨，以及罹難者遺物。對此，國民黨立委洪孟楷1日在臉書批評，經手那麼多單位，卻沒有單位發現異狀，這代表整個行政流程出了很大的問題，別在家屬的傷口上灑鹽，「政府真的螺絲掉滿地到現在還沒有拴緊！」

台鐵太魯閣號在2021年4月2日，發生出軌意外，當時釀成49死慘烈悲劇，震驚國內社會。洪孟楷指出，太魯閣的不幸事件發生到現在已經將近2年半的時間，但卻在這幾天發現原有列車裡面多塊罹難者遺骸，沒有辦法入土為安，這是多麼離譜的事情，而到底要在罹難者傷口上撒幾次鹽，政府才會真把道安、調查、防範等真當回事？

洪孟楷表示，調查事件裡包括非常多單位共同介入，譬如交通部、台鐵、道安會、檢調等，是不是各部會橫向溝通聯繫完全沒有整合，才會事隔2年半後家屬前往發現遺骸。再者，看到道安會之前的新聞稿，還寫得非常清楚，進行了「列車及大貨車殘骸檢視」，現在發現多塊遺骸，難道代表當初的檢視根本不徹底不仔細？虛應故事嗎？

洪孟楷進一步指出，經手那麼多單位，卻沒有單位發現異狀，這代表整個行政流程出了很大的問題，交通部一定要搞清楚到底哪個環節出了錯，開議之後交通委員會開會，他也一定會正式的向交通部長提出要求，給立法院及國人一個清楚明白的報告交代，說明清楚到底為什麼會發生那麼離譜的過失！