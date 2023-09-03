隨著疫情趨緩，全球各地民眾掀起一陣旅遊熱潮，不過出國雖然讓人興奮，但若是遇到長途飛行，動輒10幾個小時待在狹窄機艙內，還是讓不少人覺得難以負荷。有旅遊達人分享自己長年累積的搭機經驗技巧，像是與空服員打好關係、登機前查看空位等，有助於提升整趟旅程的品質，相當於幫自己「免費升等」。

根據《每日快報》報導，美國商人史塔克（Tom Stuker）號稱是全球飛航里程最多的旅人，30年來，他搭機前往世界各地出差旅行，總共飛了大約3700萬公里，這距離足夠從地球往返月球48趟；若是換算成時間，他整整花了3年待在機場和飛機上，也因此深刻理解飛行途中可能遭遇的種種不便。

The Passenger that flew the most-In 1990,Tom Stuker bought a United Airlines lifetime pass. He has since flown a record 23 million miles and redeemed countless miles for lavish hotel suites, cruises and gourmet meals, calls the purchase the 'best investment' of his life.#travel pic.twitter.com/MgpzQxhQSW — FL360aero (@fl360aero) June 26, 2023

史塔克透露，他的旅行守則第一條，就是和空服員「裝熟」，之後在飛行途中開口要東西時，往往能得到正面積極的回應。而且他總是選擇登機時看到的「第一位空服員」，因為他們通常是客艙中最資深的組員，掌管所有安排。

史塔克表示，他最喜歡向空服員說：「我記得你！你的服務太出色了，我想再次謝謝你。」而就算遇到素未謀面的空服員，他也會假裝見過對方，愉快地打招呼，為彼此留下深刻美好的印象。

美國商人史塔克（Tom Stuker）透露，適當與空服員打好關係，對方也會樂意提供機上的免費小物與服務，對整趟旅程的品質有很大影響。（示意圖／Shutterstock）

除此之外，史塔克也會善用航班座位App，在登機前查看機上的空位。他表示，只要在同一個艙等內，機組人員其實不會在乎付費旅客去坐沒人的位子。如果這些座位優於原先的劃位，像是能提供更大的空間，那麼乘客等於是獲得免費升級。

最後，史塔克也建議旅客，以最精簡的方式打包行李，如果可以的話，最好控制在一個登機箱的範圍內，一來可以免去托運行李的麻煩，節省下飛機後的等待時間，同時也能隨時注意自己的物品安全。