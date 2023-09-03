本屆男籃世界盃將決定籃壇霸主，也攸關著2024年巴黎奧運參賽權，備受期待的「東瀛武士」日本雖然無緣淘汰賽，不過2日他們靠著80比71擊敗維德角，確定成為本屆世界盃排名最佳的亞洲球隊，搶得一席巴黎奧運男籃名額。

日本男籃打出猛烈氣勢，帶著多達18分領先幅度進入決勝節，不料卻陷入將近6分鐘苦無分數進帳的乾旱期，比賽剩下1分鐘，維德角順利將比數追成一顆球權差距，但日本藉著超強歸化中鋒霍金生（Joshua Hawkinson）製造三分打，隨後又於底角打進價值連城的三分彈，才在驚滔駭浪中取勝，拿下本屆賽會第3勝。

本屆世界盃，日本、中國、黎巴嫩、約旦、菲律賓及伊朗全數在小組賽中箭落馬，6支球隊落入17-32位排名賽，仍可力爭提前闖進巴黎奧運的機會，但就在日本拿下第3勝後，戰績確定不會被其他亞洲球隊能夠超越。自去年底男足世界盃以逆轉姿態踢進16強後，日本武士再度打出讓人熱淚盈眶的勝仗。

上屆靠著地主身分才得以打進奧運，這次是日本自1976年蒙特婁奧運、相隔48年以來，首度自力登上奧運男籃舞台。效力NBA太陽隊的日本王牌渡邊雄太帶著強烈責任感和決心迎接本屆賽事，他表示如果日本無法打進奧運，願意從日本國家隊退休，但幾個月來的努力終究得到回報，「在我說出口以前，也很擔心這是我最後一次代表日本隊，而大家都很努力，我很感謝還能穿上這件球衣比賽。」